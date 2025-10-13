نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق.. للمرة الأولى لدينا فرصة حقيقية لتحقيق السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق وأن مرحلة إعادة بناء القطاع قد تكون الأصعب.٩

وأعلن الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، إن توقيع وثيقة وقف الحرب بين حماس وإسرائيل والتي وصفها بـ "التاريخية"، تمثل "لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وقال ترمب خلال مراسم التوقيع: "لقد حققنا معا ما قال الجميع إنه مستحيل، وهو السلام في الشرق الأوسط"، مشيدا بتعاون الأطراف كافة والدول التي أسهمت في إنجاح المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق بين إسرائيل وحماس.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكره للدول العربية والإسلامية التي "مكنت الولايات المتحدة من تحقيق هذه الانفراجة التاريخية"، موجها تحية خاصة لأمير دولة قطر الذي وصفه بأنه "رجل استثنائي يحظى باحترام عظيم"، لدوره في تسهيل التواصل بين الأطراف المتحاربة.

كما قدم ترمب تعازيه لقطر في حادث السيارة "المؤلم" الذي أودى بحياة عدد من الدبلوماسيين القطريين مؤخرا، مشيرا إلى أن واشنطن "تشارك الدوحة حزنها وتقدر تضحياتها في سبيل تحقيق السلام".

وأضاف ترمب أنه يشكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "الذي يكون دائما حاضرا كلما احتجنا إليه"، في إشارة إلى الدور التركي في دعم جهود الوساطة وضمان تنفيذ بنود الاتفاق.

وقال إن اتفاق غزة الذي تم توقيعه يؤسس لشرق أوسط جديد "ينبذ الإرهاب ويعيش في سلام واستقرار".

قال ترمب إن القادة الذين شاركوا في القمة "جاؤوا لأنهم يعرفون قيمة الحدث التاريخي"، مشيدا بالدور الأمريكي في إنجاح الاتفاق، وموجها التحية إلى فريقه الدبلوماسي.

وأضاف ترمب أن "ما حققناه اليوم تاريخي بكل المقاييس"، معتبرًا أن التاريخ "قد يسجل اسم وزير الخارجية ماركو روبيو كأعظم وزير خارجية في تاريخ الولايات المتحدة" تقديرًا لجهوده في التوصل إلى الاتفاق.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن عودة الأسرى الإسرائيليين شكلت "لحظة مذهلة"، مشيرا إلى أن الشعب الإسرائيلي يعيش "فرحا غامرا" بعد إنهاء الحرب. وأكد أن الخطوات الأولى نحو السلام هي الأصعب، لكنه شدد على أن "الزخم الآن يتجه نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة".

وكشف ترمب أن عددا من البلدان الغنية أبدت رغبتها في المساعدة بإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدًا الاتفاق على "ضرورة دعم غزة دون تمويل أي أنشطة تحرض على الكراهية أو العنف". كما شدد على أن "غزة يجب أن تكون منزوعة السلاح، وأن يصبح الشرق الأوسط مكانًا آمنًا يعيش فيه الجميع بسلام”.

ودعا ترمب دول المنطقة إلى الانضمام إلى اتفاقات أبراهام ومجلس السلام الجديد الخاص بغزة، مشيرًا إلى أن "العديد من الدول أبدت رغبتها في الانضمام وقد نحتاج إلى توسيع المجلس".

وختم ترمب بالقول: "لن تحدث حرب عالمية ثالثة في الشرق الأوسط. للمرة الأولى لدينا فرصة حقيقية لتحقيق السلام. نريد أن تحل الحياة محل الموت، والانسجام محل الكراهية، والوحدة محل الانقسام. سنأخذ الشرق الأوسط إلى مستقبل أفضل".