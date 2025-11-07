نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارات المصرية ترفع جاهزيتها القصوى لاستقبال الناخبين حول العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - 139 مقراً انتخابياً في 117 دولة لبدء تصويت المصريين بالخارج

بدأ المصريون بالخارج، اليوم الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في 139 مقرًا انتخابيًا موزعًا على 117 دولة حول العالم، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وانطلقت أولى عمليات التصويت من دولة نيوزيلندا، التي كانت سبّاقة بحكم فارق التوقيت، حيث فتحت سفارة مصر بالعاصمة «ويلينجتون» أبوابها في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، الموافق العاشرة مساء الخميس بتوقيت القاهرة.

وأوضح المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن التصويت بالخارج يُجرى على مدار يومي الجمعة والسبت، داخل المقار الدبلوماسية والقنصلية المصرية، وفق الجدول الزمني المعلن للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

انطلاق التصويت من نيوزيلندا وسط تنظيم دقيق

قال بنداري خلال مؤتمر صحفي لمتابعة سير العملية الانتخابية إن سفارة مصر في نيوزيلندا كانت أولى السفارات التي بدأت عملية التصويت رسميًا، مؤكدًا أن اللجان فتحت أبوابها في مواعيدها المقررة وسط أجواء من الانضباط والتنظيم. وأشار إلى أن الهيئة أضافت ثلاثة مقار انتخابية جديدة في جمهورية العراق لتيسير مشاركة الجاليات المصرية هناك، مما رفع العدد الإجمالي إلى 139 مقرًا انتخابيًا بالخارج.

ومن العاصمة النيوزيلندية، أعرب السفير جورج عازر عن سعادته بأن تكون سفارته أول بعثة تفتح أبوابها أمام الناخبين، مؤكدًا أن المصريين المقيمين بنيوزيلندا، خاصة المنتمين لدائرة محافظة الجيزة، بدأوا الإدلاء بأصواتهم في أجواء إيجابية ومتحمسة تعكس ارتباطهم بوطنهم الأم.

قواعد وضوابط التصويت في الخارج

ينظم القانون عملية تصويت المصريين بالخارج عبر الاقتراع السري العام المباشر، بحيث يُسمح لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي، بالإدلاء بصوته داخل مقار القنصليات أو البعثات الدبلوماسية أو أي مقر تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

ويبدأ الاقتراع يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، مع تخصيص ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة دون الإخلال بسير العملية الانتخابية. وتتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات فتح اللجان أولًا بأول، لتذليل أي عقبات محتملة وضمان انتظام العملية في جميع الدول.

المرحلة الأولى داخل مصر والنتائج المنتظرة

أما في الداخل، فمن المقرر أن يُدلي المصريون بأصواتهم يومي الاثنين والثلاثاء، 10 و11 نوفمبر الجاري، في محافظات المرحلة الأولى التي تشمل: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

وتضم هذه المرحلة نحو 5606 لجان فرعية و70 لجنة عامة، على أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري.

ويتنافس في هذه المرحلة أكثر من 2600 مرشح على النظام الفردي في مختلف الدوائر، بينما تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر الانتخابات على الدوائر الأربع المخصصة لنظام القوائم، حيث يشترط القانون حصولها على 5% من أصوات الناخبين على الأقل لإعلان فوزها.

المرحلة الثانية واستمرار الحراك الانتخابي

تبدأ فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية يوم 6 نوفمبر، وتستمر لمدة أسبوعين حتى قبل تصويت المصريين بالخارج يومي الجمعة والسبت 21 و22 نوفمبر، على أن يُجري الناخبون داخل مصر تصويتهم يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر.

وتشمل هذه المرحلة محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، فيما تعلن نتائجها النهائية يوم الثلاثاء 2 ديسمبر المقبل.

رسالة الهيئة الوطنية: المشاركة مسؤولية وطنية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في بياناتها أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية، داعية المواطنين في الداخل والخارج إلى الإدلاء بأصواتهم بحرية ووعي لاختيار من يمثلهم بصدق في البرلمان الجديد.

وأشادت الهيئة بالتعاون القائم مع وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية المصرية لضمان نجاح العملية الانتخابية في الخارج، مشيرة إلى أن جميع التقارير الأولية تؤكد سير التصويت بانضباط دون معوقات تذكر.