نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تعلن استضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة.. السيسي: السلام لا يكتمل إلا بالبناء بعد الدمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة محورية نحو تثبيت مسار السلام في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر ستستضيف قريبًا مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام، الذي أنهى الحرب في القطاع وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهدئة والاستقرار.

وجاء هذا الإعلان خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي في قمة شرم الشيخ للسلام، والتي شارك فيها عدد كبير من قادة وزعماء العالم، في حدث يُنظر إليه على نطاق واسع كـ بارقة أمل لغلق صفحة أليمة من تاريخ الصراع وفتح عهد جديد من السلام في المنطقة.

قمة شرم الشيخ… بداية عهد جديد للسلام

أكد الرئيس السيسي في كلمته أن اتفاق شرم الشيخ للسلام يمثل لحظة تاريخية فاصلة، وقال:

«السلام لا يكتمل إلا حين تمتد اليد للبناء بعد الدمار».

وأوضح أن السلام لا يقتصر على وقف إطلاق النار، بل يجب أن يمتد إلى مرحلة إعادة الإعمار وبناء ما دمرته الحرب، بما يعزز فرص التنمية والاستقرار في المنطقة.

مصر تستضيف مؤتمر إعادة الإعمار

أعلن الرئيس المصري أن بلاده ستنظم قريبًا مؤتمرًا دوليًا للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، بمشاركة دولية واسعة، من أجل وضع الأسس المشتركة لتنفيذ خطة السلام وتأمين الموارد اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية ودعم التنمية المستدامة وتهيئة الظروف لحياة كريمة لسكان القطاع ووتعد هذه الخطوة امتدادًا للدور المصري البارز في الوساطة وإنهاء الحرب، وتأكيدًا على التزام القاهرة بدعم الاستقرار الإقليمي.

“بارقة أمل” لغلق صفحة أليمة وفتح عهد جديد

قال السيسي في كلمته:

«نأمل أن يمنح هذا الاتفاق شعوب المنطقة التي أنهكتها الصراعات غدًا أفضل».

وتحمل هذه العبارة دلالة رمزية قوية على رؤية مصر للمرحلة المقبلة باعتبارها فرصة تاريخية لبناء مستقبل جديد قائم على السلام والتنمية، وليس على الصراع والدمار.