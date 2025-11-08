الرياض - كتبت رنا صلاح - دائما ما يحلم الشخص بالوصول الى الوزن المثالي المناسب لجسمه وشكلة ولكن بدون ارهاق وتعب ورجيم وهذا بسبب ان الجسم يحب ان يتناول مايريد في اي وقت بدون اي تحكمات رجيم ولكن اذا كان يريد انقاص وزنه او الحفاظ على وزنة المناسب لدية فهناك طريقة يهملها الجميع وهي تناول المشروبات التي ليس لها اي اضرار وتساعد على زيادة الحرق عند الشخص وانقاص وزنه للتعرف عليهم تابعو هذا المقال.

10 مشروبات ليلية تساعد على إنقاص الوزن

في وقت تُعد فيه ساعات ما قبل النوم مناسبة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي، تظهر بعض المشروبات كخيارات ذكية لدعم فقدان الوزن وحرق الدهون أثناء الليل. إليكم أبرز 10 مشروبات ليلية أثبتت فعاليتها في هذا الجانب، بحسب ما أوردته العربية.

أهمها:

الكفير غير المحلى: مشروب ألبان مخمّر غني بالبروبيوتيك والبروتين، يساعد على تحسين الهضم وزيادة الشعور بالشبع، مما يقلل الرغبة في تناول الطعام قبل النوم.

شاي البابونج: يُهدّئ الأعصاب ويُساعد على نوم أفضل، والنوم الجيد يسهم في توازن هرمونات الجوع والشبع.

ماء الليمون الدافئ: يساعد في طرد السموم وتحسين الهضم، وكذلك يحتوي فيتامين C كمضادّ أكسدة.

شاي القرفة: معروف بتأثيره على زيادة الحرارة في الجسم وتنظيم سكر الدم، مما يساعد في تقليل الرغبة في الحلويات ليلاً.

مشروب خل التفاح: يُسهّل الهضم ويعزز الشبع، ما يدعم التخسيس خلال الليل.

الشاي الأخضر منزوع الكافيين: إن الشاي الأخضر غني بالكاتشين، وهي مضادات أكسدة تُعزز أكسدة الدهون وتُحسّن معدل الأيض. يضمن اختيار الشاي منزوع الكافيين الاستمتاع بفوائده الأيضية دون إزعاج النوم. لمزيد من النكهة، يُمكن نقعه مع شريحة من الزنجبيل أو بضع أوراق نعناع طازجة.

حليب الكركم الذهبي: يُمزج حليب الكركم، المعروف أيضًا باسم الحليب الذهبي، بين الكركم المُضاد للالتهابات ومركبات مُعززة لعملية الأيض مثل القرفة والفلفل الأسود. يُمكن لحليب الكركم الدافئ قبل النوم أن يُساعد على الهضم ويُعزز النوم بشكل أفضل ويُقلل الالتهابات، مما يدعم صحة الأيض بشكل عام.

شاي الزنجبيل: للزنجبيل خصائص مُضادة للالتهابات ومُساعدة على الهضم، مما يجعله مشروبًا مسائيًا ممتازًا. شرب شاي الزنجبيل يُهدئ المعدة، ويُقلل الانتفاخ، ويُحفز عملية الأيض. يُمكن تعزيز الطعم والفوائد بإضافة عصرة ليمون أو بضع أوراق نعناع لمزيد من مضادات الأكسدة.

شاي النعناع: يُعرف شاي النعناع بتأثيره المُهدئ على الجهاز الهضمي. شربه قبل النوم يُساعد على استرخاء المعدة وتقليل الانتفاخ وتحسين كفاءة الجهاز الهضمي. كما يُساعد النعناع على تهدئة العقل، مما يُعزز النوم بشكل أفضل، مما يدعم بشكل غير مباشر عملية الأيض الصحية.

ماء الخيار والنعناع:يُعدّ شرب الماء مع الخيار والنعناع مشروبًا مسائيًا منعشًا ومنخفض السعرات الحرارية. يُساعد الخيار على ترطيب الجسم، ويحتوي على ألياف تُعزز الهضم، بينما يُساعد النعناع على تهدئة المعدة. شرب هذا المزيج قبل النوم يُساعد على طرد السموم ويمكن أن يُحفز عملية الأيض بشكل طفيف.

لماذا تعمل هذه المشروبات ليلياً؟

تعزيز التمثيل الغذائي أثناء النوم.

تقليل الشهية والحدّ من الوجبات الخفيفة قبل النوم.

تحسين نوعية النوم، وهو عامل مهم في إنقاص الوزن.

استخدام مكونات طبيعية وأقل سعرات حرارية.

نصائح للاستفادة القصوى

اختر أحد هذه المشروبات قبل النوم بمدة مناسبة (مثل 30-60 دقيقة).

تجنّب إضافة السكر أو المحليات الثقيلة.

واجعلها جزءاً من نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة والنشاط البدني.

استشر طبيبك في حال وجود حالات صحية مثل اضطرابات النوم أو السكري.