نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وفاة إكلينيكية لثوانٍ.. تفاصيل الساعات الحرجة في حياة إسماعيل الليثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور أحمد عمر مدير مستشفى ملوى التخصصى، جنوب محافظة المنيا، تفاصيل الحالة الصحية لمطرب الأغنية الشعبية إسماعيل الليثي موضحا ان الفرق الطبية تتابع الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى، الذى تستقر حالته الصحية على وضعها، وما زال داخل العناية المركزة، ويبذل الفريق الطبى جهدا كبيرا فى المتابعة المستمرة لحالة المصابين الآخرين، وذلك فى حادث التصادم الذى استقبلته المستشفى، فجر أمس، الذي وقع بين سيارة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي وأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي ووجود عدد من المصابين والمتوفين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين وفاة 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وتم تسليم الجثامين من داخل مشرحة المستشفى، إلى ذويهم.