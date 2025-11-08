نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموت يفجع الفنان حميد الشاعري.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان حميد الشاعري عن وفاة شقيقه الأكبر عبد القادر الشاعري، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث نشر "الشاعري" منشورًا قال فيه: "لا حول ولا قوة إلا بالله، البقاء والدوام لله.. وفاة شقيقي الأكبر عبد القادر.. اللهم اجعله من أهل الفردوس الأعلى".

منشور حميد الشاعري



آخر أعمال حميد الشاعري

ويذكر أن آخر أعمال الفنان حميد الشاعري، هي أغنية "تيجوا نفرفش"، والذي يتعاون فيها مع مجموعة روتانا للموسيقى.



وأيضًا من آخر اعمال حميد الشاعري هي أغنية "جوانا حنين"، من كلمات هيثم نبيل وكريم سامي، وغناء، وألحان، وتوزيع حميد الشاعري نفسه.