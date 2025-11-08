“دور عليها وإستخدمها”… عشبة موجودة في البيت لن تتخيل حجم فائدتها الثمينة… مش هتصدق قيمتها الحقيقية 

الرياض - كتبت رنا صلاح - إذا كنتِ تبحثين عن وسيلة طبيعية لاستعادة حيوية شعرك وتعزيز نموه، فإن عشبة إكليل الجبل تعتبر من أفضل الخيارات التي يمكنك الاعتماد عليها. اشتهرت هذه العشبة منذ القدم بقدرتها على تقوية بصيلات الشعر وتحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يجعل الشعر أكثر كثافة ولمعانًا بمرور الوقت. في السطور التالية، سنتعرف على فوائد إكليل الجبل وطريقة تحضير وصفة فعالة يمكنك تنفيذها بسهولة في المنزل.

فوائد عشبة إكليل الجبل للشعر

تُعرف عشبة إكليل الجبل بأنها من الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الشعر من التلف الناتج عن العوامل البيئية. كما تحتوي على مواد مضادة للالتهابات تُهدئ فروة الرأس وتمنع القشرة، إضافةً إلى قدرتها على تنشيط تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، مما يساهم في تقليل التساقط وتعزيز النمو الطبيعي.

المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة

لتحضير منقوع إكليل الجبل المنزلي، تحتاجين إلى مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل:

ملعقتان كبيرتان من أوراق إكليل الجبل المجففة.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

كوب واحد من الماء الساخن.

خطوات تحضير منقوع إكليل الجبل

ابدئي بغلي كوب الماء في قدر صغير، ثم أضيفي أوراق إكليل الجبل واتركيها تغلي لمدة عشر دقائق. بعد ذلك، أطفئي النار واتركي الخليط يبرد تمامًا، ثم قومي بتصفيته للحصول على السائل النقي. أضيفي زيت جوز الهند إلى المنقوع وقلّبيه جيدًا حتى يمتزج تمامًا.

طريقة الاستخدام الصحيحة

لتطبيق الوصفة، استخدمي المنقوع بعد أن يبرد لتدليك فروة الرأس بلطف لمدة خمس دقائق. اتركيه لمدة تتراوح بين نصف ساعة وساعة كاملة، ثم اغسليه بشامبو طبيعي خفيف. يُمكن تكرار هذه الطريقة مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.