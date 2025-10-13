نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يشيد برؤية ترامب في إنهاء النزاعات ويؤكد التزام مصر بتنفيذ "خطة الرئيس ترامب" للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قمة شرم الشيخ للسلام تجمع السيسي وترامب في لحظة تاريخية فارقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس "دونالد ترامب"، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عُقدت جلسة مباحثات ثنائية ضمت وفدي البلدين قبل قيام الرئيسين بافتتاح ورئاسة "قمة شرم الشيخ للسلام".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس استهل المقابلة بالترحيب بالرئيس ترامب في مصر، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين، ومثمنًا رؤية الرئيس الأمريكي الرامية لإنهاء النزاعات والصراعات الممتدة حول العالم، والتي ساهمت في إعطاء دفعة قوية لمساعي إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن جلسة المباحثات تناولت مجمل العلاقات الثنائية التاريخية والمتشعبة بين مصر والولايات المتحدة، وتعاونهما الممتد في مجال تحقيق السلام والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس تقدير مصر البالغ للدور الذي اضطلع به الرئيس الأمريكي في وقف الحرب في قطاع غزة، مجددًا التزام مصر بالاستمرار في جهدها المخلص والدؤوب لوضع "خطة الرئيس ترامب" لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار موضع التنفيذ، والعمل على إزالة أي عقبات قد تواجه تنفيذها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس شدد على أن مصر، التي اضطلعت بدور رائد في إطلاق مسيرة السلام في الشرق الأوسط، تدرك جيدًا أن الدور الأمريكي يمثل أحد المتطلبات والضمانات الأساسية لتحقيق السلام، مؤكدًا أن اتخاذ وتنفيذ مبادرات شجاعة يتطلب شخصيات استثنائية على غرار الرئيس ترامب.

كما أعرب الرئيس عن أمله في أن تكون "قمة شرم الشيخ للسلام" نقطة تحول وبداية لمرحلة جديدة من السلام الحقيقي والشامل والعادل في المنطقة، مشددًا على أهمية دعم الولايات المتحدة والرئيس ترامب شخصيًا لمؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، وهو الأمر الذي لقي ترحيبًا وتثمينًا من الرئيس الأمريكي.

ترامب يثمن قيادة السيسي ويصف اتفاق غزة بالتاريخي

وأكد المتحدث الرسمي أن الرئيس ترامب أعرب عن بالغ تقديره لمصر قيادةً وشعبًا، مشيدًا بالقيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أفضت إلى التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي.

كما عبّر الرئيس ترامب عن سعادته بزيارة مصر، وبمشاركته الرئيس في رئاسة "قمة شرم الشيخ للسلام"، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بالانخراط مع شركائها في المنطقة لتحقيق التكامل والتنمية والازدهار الاقتصادي لكافة شعوبها، وبناء مستقبل أفضل يرتكز على التعاون لا الصراع.

وقد تناول اللقاء أيضًا آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، وتبادل الرؤى حول الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار.

توافق مصري–أمريكي على دعم مؤتمر إعادة إعمار غزة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب السيد الرئيس عن تطلعه لمواصلة العمل مع الرئيس ترامب لدفع وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ووضع العلاقات على مسار أكثر تقدمًا وشمولًا، يشمل تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

ومن جانبه، أكد الرئيس ترامب دعمه الكامل لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن، ودعا الشركات الأمريكية إلى تكثيف استثماراتها وتوسيع وجودها في مصر، مشيرًا إلى أن بلاده ستواصل دعم مصر في المؤسسات المالية الدولية لتوفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية والإعمار.

ختام اللقاء: رسالة سلام جديدة من أرض السلام

واختتم اللقاء بتأكيد الزعيمين أن "قمة شرم الشيخ للسلام" تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ودعم جهود إعادة إعمار غزة، وتحقيق السلام العادل والدائم الذي يضمن مستقبلًا أكثر ازدهارًا لشعوب المنطقة كافة.