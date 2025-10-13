نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وقف إطلاق النار..ترامب: اتفاق غزة من أهم إنجازاتي على الإطلاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع "أكسيوس"، إن اتفاق غزة للسلام "قد يكون أهم إنجاز شاركتُ فيه على الإطلاق".

ومن المتوقع أن ينهي اتفاق ترامب للسلام الذي وقع اليوم في قمة شرم الشيخ بمصر بحضور عدد كبير من قادة العالم حربًا، أودت بحياة أكثر من 67 ألف فلسطيني.

وحسب أكسيوس، بدا ترامب متحمسًا لقمة شرم الشيخ. وقال إن "تنوع الدول التي ستحضر يُشير إلى إجماع العالم حول خطته". وأكد ترامب لأكيسوس، أنه "ما كان ليتمكن من التوصل إلى اتفاق في غزة، لو لم يأمر بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، في يونيو الماضي".

وقال ترامب، إن "حماس أصبحت أكثر استعدادًا للتوصل إلى تسوية مع داعميها الإيرانيين الذين ضعفوا، وأن رفع السحابة السوداء حول البرنامج النووي الإيراني سمح للدول العربية والإسلامية بالمشاركة في المحادثات للتوصل إلى اتفاق في غزة".