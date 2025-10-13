العالم اليوم - أكبر مفاجأة في التصفيات.. الرأس الأخضر إلى مونديال 2026

انتم الان تتابعون خبر أكبر مفاجأة في التصفيات.. الرأس الأخضر إلى مونديال 2026 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 أكتوبر 2025 10:21 مساءً - حقق منتخب الرأس الأخضر إنجازا تاريخيا بتأهله إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه الكبير 3-0 على إسواتيني ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، الإثنين.

وضمن المنتخب الملقب بـ"أسماك القرش الزرقاء" صدارة مجموعته ليحجز بطاقة العبور المباشر إلى النهائيات، التي ستُقام العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة استثنائية في تاريخ الكرة الإفريقية، إذ أصبحت الرأس الأخضر ثاني أصغر دولة من حيث عدد السكان (نحو 600 ألف نسمة فقط) تتأهل إلى كأس العالم عبر التاريخ.

ويُذكر أن المنتخب قد قدّم مستويات مميزة خلال التصفيات، معتمدا على مجموعة من اللاعبين المحترفين في أوروبا، ليكتب صفحة جديدة في سجل إنجازات كرة القدم الأفريقية.