العالم اليوم - العدّ التنازلي بدأ.. كشف موعد دخول ساركوزي السجن

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 أكتوبر 2025 10:21 مساءً - أفادت قناة "آر.تي.إل"، الإثنين، بأن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي سيبدأ الأسبوع المقبل تنفيذ حكم السجن لخمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي فيما يتعلق بمحاولات جمع أموال لحملته الانتخابية عام 2007 من ليبيا.

وذكرت القناة أنه سيتم إرسال ساركوزي إلى سجن (لا سانتيه) في باريس يوم 21 أكتوبر الجاري.

كما أفادت مصادر مطلعة على القضية لوكالة فرانس برس بأن ساركوزي سيدخل سجن "لا سانتيه" في باريس في 21 أكتوبر.

وقال مكتب المدعي العام المالي في العاصمة الفرنسية إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي تقرير قناة (آر.تي.إل). ولم يرد محامو ساركوزي بعد على طلب للتعليق.

ولا تضم منطقة باريس الكبرى سوى مركزي احتجاز يضمّان "قسما للحماية" يضمن أمن الرئيس السابق، هما سجن "لا سانتيه" في باريس وسجن "فلوري-ميروغي" في جنوب العاصمة.

ويشكّل هذا الحكم انتكاسة كبيرة للسياسي المحافظ الذي قاد فرنسا بين عامي 2007 و2012، إذ قال القضاة إن قرارهم أخذ في الاعتبار "الخطورة الاستثنائية" للقضية.

وأُدين ساركوزي بالتآمر الجنائي على خلفية جهود قام بها مساعدون مقربون له للحصول على أموال لحملته الرئاسية الناجحة من ليبيا خلال حكم معمر القذافي.

وهذه هي المرة الثالثة التي يُدان فيها ساركوزي بتهم تتعلق بالاحتيال.