العالم اليوم - القوات الروسية تدمر مسيرات وتسيطر على بلدة وتحاصر أخرى

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 09:24 صباحاً - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قواتها أسقطت ودمرت 59 مسيرة أوكرانية خلال الليل، وأن قوات تابعة لها تحاصر وحدات عسكرية أوكرانية في بلدة بمقاطعة دونيتسك، إضافة إلى قوات أخرى نجحت في السيطرة على بلدة جديدة في المقاطعة ذاتها.

تفصيلا، أفادت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأربعاء بأن قوات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط وتدمير ما يصل إلى 59 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وأوضحت الوزارة أن توزيع المسيرات الأوكرانية التي تم إسقاطها كان على النحو التالي:

17 – فوق أراضي منطقة روستوف،

12 – فوق أراضي منطقة فولغوغراد،

11 – فوق أراضي منطقة بيلغورود،

9 – فوق أراضي منطقة فورونيج،

4 – فوق أراضي جمهورية القرم،

3 – فوق مياه البحر الأسود،

1 – فوق أراضي منطقة بريانسك،

1 – فوق أراضي منطقة كورسك.

وقالت الوزارة في بيان آخر اليوم إن القوات الروسية باتت تحاصر وحدات تابعة للقوات الأوكرانية في بلدة درونوفكا في مقاطعة دونيتسك.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت الوزارة أمس الثلاثاء أن القوات الروسية "حررت بلدة بالاغان في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، قامت وحدات من مجموعة قوات المركز بتحرير بلدة بالاغان في جمهورية دونيتسك الشعبية، وواصلت أيضا تقدمها في الأحياء الشرقية لبلدة دميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية".

معركة مدينة كوبيانسك

من ناحية ثانية، أمرت السلطات الأوكرانية بإخلاء عشرات البلدات قرب مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركيف، أمس الثلاثاء، وعزت ذلك إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة التي تتعرض لهجمات روسية.

وكتب أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف، على تطبيق تلغرام، أن السلطات طلبت من 409 عائلات تضم 601 طفل مغادرة 27 بلدة.

وقال مسؤول آخر في المنطقة المتضررة في وقت لاحق إن قائمة المناطق التي تقرر إجلاء السكان منها زادت إلى 40 منطقة.