الرياض - كتبت رنا صلاح - يطلق المركز الوطني للأرصاد تحذيرات عاجلة تشمل ست مناطق سعودية رئيسية، حيث تتأثر هذه المناطق بحالات جوية متقلبة تشمل هطول أمطار خفيفة، عواصف ترابية، ورياح نشطة تؤثر بشكل ملحوظ على مدى الرؤية الأفقية . وتستمر هذه التقلبات الجوية حتى ساعات مساء اليوم الأربعاء، مما يستدعي توخي الحذر الشديد من قبل المواطنين والمقيمين وديذب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تنبيهات الطقس في المملكة: 6 مناطق تشهد تقلبات جوية وأمطار رعدية حتى مساء اليوم

تشمل التنبيهات الجوية في منطقة مكة المكرمة محافظات الخرمة والمويه وتربة ورنية، حيث تتأثر هذه المناطق بعواصف ترابية ورياح نشطة تقلل من مدى الرؤية إلى ما بين 3 و5 كيلومترات. تبدأ هذه الحالة من التاسعة صباحاً وتستمر حتى الخامسة مساءً. بينما تتأثر محافظة العرضيات بهطول أمطار خفيفة ترافقها رياح نشطة مع احتمالية لحدوث عواصف رعدية، وذلك من الواحدة ظهراً حتى السابعة مساءً.

تقلبات جوية في المدينة المنورة وحائل

تشهد محافظتا الحناكية والمهد في منطقة المدينة المنورة تأثيرات لعواصف ترابية ورياح نشطة تبدأ من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية. أما في منطقة حائل، فتشمل التنبيهات مناطق الحائط والسليمي والشمالي، حيث يتوقع خبراء الأرصاد نشاطاً في الرياح Surface winds مصحوبة بعواصف ترابية تؤدي إلى تدهور واضح في الرؤية، وذلك خلال الفترة نفسها.

استعدادات جوية في منطقة الباحة

تتأثر منطقة الباحة بحالة جوية مميزة تشمل هطول أمطار خفيفة ورياح نشطة مع احتمالية لحدوث عواصف رعدية. وتشمل هذه التنبيهات كل من الباحة، المندق، القرى، بلجرشي، بني حسن، الحجرة، المخواة، قلوة، وقرعة غامد الزناد. تبدأ هذه الحالة الجوية من الواحدة ظهراً وتستمر حتى السابعة مساءً، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية من قبل السكان.

توقعات الأمطار في جازان وعسير