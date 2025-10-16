العالم اليوم - إسرائيل تمنح حماس "مهلة" لإعادة الجثث.. وتلوح بالمساعدات

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تمنح حماس "مهلة" لإعادة الجثث.. وتلوح بالمساعدات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 أكتوبر 2025 09:24 مساءً - كشفت تقارير صحفية، الخميس، أن إسرائيل ستمنح حماس مهلة من "عدة أيام" لإطلاق سراح جثث الرهائن.

وحسب موقع "والا" الإسرائيلي، فإن "إذا لم تفعل الحركة ذلك سيتم تقليص المساعدات الإنسانية" التي تدخل قطاع غزة.

وسلمت حماس إسرائيل 20 رهينة أحياء، و9 فقط من بين 28 جثة للرهائن المتوفين.

وقالت الحركة إنها سلمت "ما بين يديها من الرهائن الأحياء والموتى"، وتفتقر إلى المعدات اللازمة لاستخراج باقي الجثث من بين الركام، في قطاع غزة الذي تعرض لدمار كبير بعد عامين من الحرب.

لكن أكثر من مسؤول إسرائيلي قال إن حماس بإمكانها العثور على المزيد من الجثث للرهائن.

والخميس قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في تصريحات صحفية: "نعلم يقينا أن حماس قادرة على إطلاق سراح عدد كبير من جثث الرهائن بسهولة وفقا للاتفاق".

وأضاف أن "ما يفعلونه الآن انتهاك جوهري لاتفاق غزة".

وحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أجرى محادثة مع مبعوثي واشنطن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وقائد القيادة المركزية الأميركية، لبحث تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وقالت القناة إن "الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أنها مهتمة بمواصلة تنفيذ الاتفاق، رغم التأخر في إعادة جثث الرهائن".