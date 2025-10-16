غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان

غارات إسرائيلية عنيفة على لبنانشن طيران العدو الإسرائيلي، مساء اليوم، سلسلةً من الغارات العنيفة على مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن العدو الإسرائيلي شن 13 غارة عنيفة على عدة بلدات في مدينة صيدا، وشن غارة على أطراف بلدة شمسطار غرب بعلبك والمنطقة الواقعة بين بلدتي رومين وحومين وغارة بين بلدتي الصرفند والبيسارية.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارتين على بلدة بنعفول واستهدفت طائرة مسيرة بصاروخ موجه الطريق بين بلدتي الشرقية وكوثرية السياد، وألقت مسيرة تابعة للاحتلال قنبلة حارقة في بلدة ديرانطار في قضاء بنت جبيل.

ونفذ العدو الإسرائيلي غارات وهمية فوق مناطق الجنوب وحلق على علو منخفض.

وذكرت الوكالة اللبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية أغارت على منطقة علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا جنوب لبنان.

ونفذت قوات الكيان الإسرائيلي، عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة على أطراف الخيام كما أغارت مسيرة إسرائيلية مستهدفة بصاروخ موجه الطريق بين بلدتي الشرقية وكوثرية السياد جنوب لبنان.

جدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر 2024 دخل اتفاق وقف إطلاق النار- في جنوب لبنان- حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب الاحتلال من القرى والبلدات الحدودية جنوب لبنان خلال 60 يوما، عقب ذلك وافقت الحكومة اللبنانية على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن جيش الاحتلال بقي في خمس نقاط وما زال يواصل خروقاته.