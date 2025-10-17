العالم اليوم - جندي روسي يقتل زميله وينتحر داخل قاعدة عسكرية

انتم الان تتابعون خبر جندي روسي يقتل زميله وينتحر داخل قاعدة عسكرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 أكتوبر 2025 07:20 مساءً - أطلق جندي روسي النار على زميله داخل قاعدة عسكرية قرب موسكو وقتله قبل أن ينتحر، حسبما أفاد بيان للجيش، الجمعة.

وأشار البيان الصادر عن قيادة المنطقة العسكرية في موسكو، إلى أن "أحد العسكريين أطلق النار على جندي متعاقد فأرداه ثم أقدم على الانتحار".

وأضاف البيان أن سلاح الجو الروسي يتولى التحقيق في الحادث، من دون الإشارة إلى أسبابه المحتملة.

وذكرت قناة "رين تي في" التلفزيونية، نقلا عن مصدر لم تكشف هويته، أن 3 أشخاص آخرين أصيبوا في القاعدة الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب غربي موسكو.

وحوادث إطلاق النار في الثكنات العسكرية الروسية ليست نادرة، ففي عام 2019 أطلق مجند يبلغ 19 عاما النار في قاعدة عسكرية في سيبيريا، مما أسفر عن مقتل 8 جنود من بينهم ضابطان.

وبعدما حكم عليه بالسجن 24 عاما، وصف خدمته العسكرية بأنها كانت "جحيما" بسبب الاعتداءات المتكررة عليه.

ومنذ بدء الهجوم على أوكرانيا في فبراير 2022، وسعت روسيا حجم جيشها بشكل كبير، عبر تجنيد مئات آلاف الجنود المتعاقدين وزيادة الرواتب وتقديم مكافآت مالية ضخمة، فضلا عن استدعاء نحو 300 ألف من جنود الاحتياط في خريف العام نفسه، بعد فشل قواتها في تحقيق تقدم ميداني سريع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن الشهر الماضي أن أكثر من 700 ألف جندي روسي يشاركون حاليا في القتال في أوكرانيا.