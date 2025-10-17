العالم اليوم - فيديو.. عشرات الصحفيين يغادون البنتاغون احتجاجا على "القيود"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. عشرات الصحفيين يغادون البنتاغون احتجاجا على "القيود" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 أكتوبر 2025 07:20 مساءً - أخلى عشرات الصحفيين مكاتبهم في مبنى وزارة الحرب الأميركية (بنتاغون)، بعد بدء سريان سياسة جديدة للوزارة تقيد عملهم، مما أثار انتقادات واسعة واعتبر تهديدا مباشرا لحرية الصحافة.

وكانت الوزارة أمهلت وسائل الإعلام حتى مساء الثلاثاء لتوقيع سياسة جديدة تنظم عمل الصحفيين داخل الوزارة، أو مواجهة فقدان بطاقاتهم الصحفية ومساحات العمل التي يستخدمونها منذ سنوات.

ورفضت نحو 30 مؤسسة إعلامية، من بينها وكالة "رويترز" وشبكة "فوكس نيوز"، التوقيع، احتجاجا على بنود وصفوها بأنها "تقوض الشفافية وتهدد قدرة الصحافة على العمل باستقلالية".

وأظهر مقطع فيديو التقط الأربعاء، عشرات الصحفيين يغادرون مقر البنتاغون.

وتلزم السياسة الجديدة الصحفيين بالإقرار بإمكانية اعتبارهم "مخاطر أمنية"، مما قد يؤدي إلى سحب تصاريحهم في حال نشروا معلومات دون موافقة من الوزارة.

وقالت رابطة صحافة البنتاغون، التي تمثل أكثر من 100 وسيلة إعلامية، في بيان: "إنه يوم مظلم لحرية الصحافة، ويثير القلق بشأن التزام الحكومة الأميركية بالشفافية والمساءلة".

في المقابل، دافع المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل عن هذه السياسة، قائلا: "نحن لا نطلب منهم الموافقة، فقط الإقرار بأنهم يفهمون سياستنا".

واعتبر أن "ما نفعله يصب في مصلحة القوات المسلحة والأمن القومي".