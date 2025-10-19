نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تلوّح بشن هجوم على غزة بسبب "انتهاك" حماس لوقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن إسرائيل قد تشن هجومًا جديدًا على قطاع غزة، بزعم أن حركة حماس انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بوساطة دولية.

وأشارت القناة، في شريط عاجل بثّته صباح اليوم، إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس الرد عسكريًا على ما تصفه بـ "الخرق الخطير للتهدئة"، وسط تزايد التوتر في محيط مدينتي رفح وجباليا.

الخارجية الأمريكية تحذر من "هجوم وشيك"

يأتي ذلك بعد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية مساء السبت، أكدت فيه أنها أبلغت الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في غزة بوجود "تقارير موثوقة" تفيد بـانتهاك وشيك للاتفاق من قبل حماس ضد سكان القطاع.

وأضاف البيان أن "أي هجوم من هذا النوع سيُعد انتهاكًا مباشرًا وخطيرًا لوقف إطلاق النار، ويقوض التقدم الكبير الذي تحقق عبر جهود الوساطة".

وشددت واشنطن على أنها ستتخذ إجراءات لحماية المدنيين في غزة والحفاظ على استمرار الهدنة في حال مضت حماس في تنفيذ الهجوم.

تصعيد محتمل

ويأتي هذا التطور في ظل أجواء من التوتر الأمني المتصاعد عقب مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في حدث أمني بمدينة رفح، ورد الجيش الإسرائيلي بغارات جوية على جنوب القطاع.

ويخشى المراقبون من أن تؤدي هذه التصريحات إلى انهيار وقف إطلاق النار الهش الذي تشرف عليه مصر وقطر والأمم المتحدة منذ أسابيع.