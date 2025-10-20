نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزاروف: عدد سكان أوكرانيا انخفض إلى 20 مليون نسمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيكولاي أزاروف أن الانقلاب في أوكرانيا أدى إلى انخفاض عدد سكان البلاد إلى أكثر من النصف، ليصل إلى 20 مليون نسمة.

وقال أزاروف في بودكاست مع لاري جونسون: "بلغ عدد سكان أوكرانيا 52 مليون نسمة في عام 1990، كانت دولة ضخمة وفقا للمعايير الأوروبية، تتمتع بصناعة متطورة للغاية. أما ما حدث بعد الانقلاب، فيمكنني بالطبع تقديم أرقام، الآن، يعيش في أوكرانيا نحو 20 مليون نسمة.

وتعاني أوكرانيا من مشاكل ديموغرافية خطيرة منذ استقلالها.

وذكرت مديرة معهد الديموغرافيا والبحوث الاجتماعية إيلا ليبانوفا أن عدد سكان أوكرانيا لن يعود أبدا إلى مستوياته السوفيتية، عندما كان عدد سكان الجمهورية نحو 52 مليون نسمة.

ووفقا للمكتب الصحفي للأمم المتحدة في جنيف، انخفض عدد سكان أوكرانيا بمقدار 8 ملايين نسمة منذ فبراير 2022، حتى خريف عام 2024. وحاليا، يبلغ معدل الوفيات في البلاد ثلاث وفيات لكل مولود جديد.