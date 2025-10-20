العالم اليوم - "ماركا" تنصف المغاربة في التشكيلة المثالية لمونديال الشباب

انتم الان تتابعون خبر "ماركا" تنصف المغاربة في التشكيلة المثالية لمونديال الشباب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 أكتوبر 2025 05:24 مساءً - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الإثنين، عن اختياراتها للتشكيلة المثالية لبطولة كأس العالم للشباب في تشيلي التي توج بها المغرب، وكان من بينهم أربعة لاعبين من "أشبال الأطلس".

ويعتبر كثيرون مونديال الشباب المنجم الأبرز لاكتشاف المواهب الجديدة.

وضم تصنيف الصحيفة لأفضل 20 موهبة كروية 4 مغاربة، أظهروا علو كعبهم على منافسيهم وقدموا أداء استثنائيا، وهم عثمان معما، وياسر الزبيري، وجسيم ياسين، وياسين بن شاوش.

عثمان معما

يلعب معما لفريق واتفورد الإنجليزي، وفاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة، بعدما سجل هدفا وصنع 4.

وشبهت "ماركا" الجناح الأيمن للمغرب ببدايات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدة أنه يتمتع بمهارات وقوة كبيرة.

ياسر الزبيري

حصل الزبيري لاعب فريق فاماليكو البرتغالي، على الجائزة الفضية كثاني أفضل لاعب في البطولة، وكان مصدر إزعاج دائم للخصوم بضغطه وتحركاته.

وتمكن الزبيري من تسجيل 5 أهداف، منها هدفا النهائي، وساهم في صنع 3 أهداف أخرى.

جسيم ياسين

اعتبرت "ماركا" أن ياسين هو الأكثر مهارة وإتقانا للمراوغات في صفوف المغرب، علما أنه سجل هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وجاء من فريق دانكيرك الذي ينافس في الدرجة الثانية في الدوري الفرنسي، ويلعب بقدمه اليسرى في مركز الجناح بكلا الجانبين.

ياسين بن شاوش

أظهر بن شاوش القادم من موناكو الفرنسي، الذي غاب عن النهائي بسبب الإصابة، دقة كبيرة واتزانا خلال المباريات التي حرس فيها عرين الأسود، وفقا لـ"ماركا".

وتمكن "أشبال الأطلس"، بقيادة المدرب محمد وهبي، من حصد مونديال الشباب المقامة في تشيلي، بعد تغلبه على نظيره الأرجنتيني بثنائية نظيفة في النهائي.