العالم اليوم - لاريجاني: "اتفاق القاهرة" أصبح ملغى بعد تفعيل "آلية الزناد"

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 أكتوبر 2025 08:16 مساءً - قالت وسائل إعلام محلية إن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أعلن، يوم الاثنين، إلغاء اتفاق التعاون الذي وقعته طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر الماضي.

وأضاف لاريجاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أنه "كما أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي سابقا، إذا تم تفعيل آلية الزناد فستعيد إيران النظر في الاتفاق، وهذا ما حدث بالفعل، وأصبح الاتفاق بحكم الملغى".

ونقلت وكالة مهر للأنباء عنه قوله: "بالطبع، إذا قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي مقترحات، فسنقوم بدراستها في أمانة المجلس".

يأتي هذا الإعلان بعد نحو ثلاثة أسابيع من تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن بلاده ستلغي الاتفاق إذا أعادت القوى الغربية فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها، وهو ما تم الشهر الماضي.

وكان الاتفاق قد سمح للوكالة الدولية باستئناف عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية.

ويعد هذا التطور، إذا ما تأكد رسميا، انتكاسة لجهود الوكالة الدولية التي تسعى منذ شهور لاستعادة التعاون الكامل مع إيران، بعد القصف الذي استهدف مواقع نووية إيرانية في يونيو حزيران الماضي على يد إسرائيل والولايات المتحدة.