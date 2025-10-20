نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الامتحانات تبدأ الأسبوع الأخير من أكتوبر.. «التعليم» تعلن ضوابط ومقررات اختبارات شهر أكتوبر لصفوف النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد اختبارات شهر أكتوبر لصفوف النقل للعام الدراسي 2025-2026، وستُعقد رسميًا خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر، على أن تبدأ المدارس انعقادها في الفترة من الأحد 26 أكتوبر حتى الخميس 30 أكتوبر 2025، وتنظم على مستوى الإدارات التعليمية لضمان تكافؤ الفرص بين طلاب المحافظات.

وتُجرى هذه الاختبارات لصفوف النقل (المراحل الابتدائية — الإعدادية — الثانوية) ما عدا طلاب الشهادتين الذين تُنظم لهم جداول خاصة، وتُعد جزءًا من درجات أعمال السنة وتهدف إلى قياس مدى استيعاب الطلاب للمقررات التي تم تدريسها منذ بداية العام الدراسي وحتى الأسبوع الخامس تقريبًا.

أشار الوزارة إلى أن موجه أول كل مادة هو المسؤول عن إعداد الامتحان ووضع نموذجين لضمان العدالة ومنع تسرّب الأسئلة.

ضوابط وملاحظات مهمة

-مدة الاختبار: تُعقد الامتحانات عادة خلال الحصة الثانية من اليوم الدراسي، وتختلف المدة بين نصف فترة أو فترة دراسية كاملة حسب وزن كل مادة.

-إعداد الأسئلة: يضعها موجهو المواد لضمان توحيد مستوى التقييم بين المدارس داخل كل إدارة تعليمية.

-جداول محلية: الوزارة لن تصدر جدولًا موحدًا مركزيًا لكل المدارس؛ إذ تتولى المديريات والإدارات التعليمية كلٌ إعلان جدول امتحانات محافظتها أو مدارسها مع الالتزام بالفترة الرسمية.

بعض المديريات (مثل سوهاج) أصدرت جداول محلية تبدأ في أيام أُخرى ضمن نفس الأسبوع أو قبله، لذا يُنصح أولياء الأمور بمراجعة إدارة المدرسة أو صفحة المديرية للحصول على الجدول النهائي.



حدّدت الوزارة أن أسئلة امتحانات أكتوبر تقتصر على المناهج والمفاهيم التي تم تدريسها خلال شهر أكتوبر، مع مراعاة مواصفات نموذج الامتحان لكل مادة (على مستوى نواتج التعلم المعلنة)، وذلك لتفادي أي خروج عن المقرر الشهري المتفق عليه.

توجيهات للمدارس والطلاب

-على المدارس الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتنظيم جداول الامتحانات بما لا يتعارض مع الإجازات الرسمية.

-على أولياء الأمور التأكد من مواعيد امتحانات أبنائهم من إدارة المدرسة أو صفحة المديرية وعدم الاعتماد على جداول غير رسمية على صفحات التواصل الاجتماعي.