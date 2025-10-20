غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
شن الكيان الإسرائيلي اليوم، ثلاث غارات جوية على مناطق جنوبي لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدات العيشية، ومحلة المحمودية والجرمق، وقضاء جزين جنوبي لبنان، دون أن يبلغ عن خسائر في الأرواح.
وأضافت أن الطيران المسيّر الإسرائيلي حلق بكثافة وعلى علو منخفض فوق قرى الزهراني جنوبي لبنان، وفي أجواء بيروت وصولا الى الضاحية الجنوبية.
جدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر 2024 دخل اتفاق وقف إطلاق النار- في جنوب لبنان- حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوب لبنان خلال 60 يوما، عقب ذلك وافقت الحكومة اللبنانية على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن جيش الاحتلال بقي في خمس نقاط وما زال يواصل خروقاته.
