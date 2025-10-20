أخبار مصرية

زراعة 45 عمود إنارة على طريق 53 المريوطية بالناصرية في العياط

أحمد جودة - القاهرة - شهد مركز ومدينة العياط التابع لمحافظة الجيزة، بقيادة المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة العياط، حملة إنارة مكبرة لتعزيز البنية التحتية وتحسين الرؤية على طريق 53 المريوطية التابع لوحدة الناصرية بالعياط، تحت إشراف المهندسة إسراء عبد التواب لبنه نائب رئيس مركز العياط لقطاع الجنوب.

وأسفرت الحملة، التي شارك فيها عبد الباقي حسن إمام مدير الإنارة بمجلس مدينة العياط وحنان محمد عبد الله مديرة التخطيط بمجلس مدينة العياط، ومحمود نجيب رئيس الوحدة المحلية بالناصرية.

وأسفرت الحملة عن تركيب 45 عمود إنارة، وصيانة كشافات ليد، وتركيب أعمدة إنارة جديدة وتركيب كشافات LED بقوة 100 وات، وذلك بناء على تكليفات المهندسة مريم يوسف ونيس مدير إدارة الكهرباء بمحافظة الجيزة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة أكثر أمانا على الطرق،وتحسين الرؤية أمام المارة والحركة المرورية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

