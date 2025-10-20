العالم اليوم - 47 قتيلا في غزة خلال 24 ساعة.. وكاتس يحذر من "الخط الأصفر"

انتم الان تتابعون خبر 47 قتيلا في غزة خلال 24 ساعة.. وكاتس يحذر من "الخط الأصفر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 أكتوبر 2025 05:24 مساءً - شهد قطاع غزة تصعيدا عسكريا جديدا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، حيث أعلنت وكالة "وفا" مقتل 47 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي دمر مباني سكنية شمالي مدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن سلاح الجو نفذ ضربات جوية استهدفت عددا من العناصر التي وصفتها بأنها تشكل خطرا على القوات الإسرائيلية شرق خانيونس.

وفي تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أكد صدور تعليمات للجيش بنقل رسالة واضحة لقادة حركة حماس عبر آلية الرقابة الأميركية، مفادها أن أي شخص من حماس "يتجاوز الخط الأصفر داخل الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل يجب أن يغادر المنطقة فورا".

وأكد كاتس على "استهداف أي شخص يبقى في تلك المناطق من دون تحذير مسبق، وتحميل قادة حماس المسؤولية الكاملة عن أي حادث ينجم عن ذلك".

وأضاف أن هذه التعليمات "تهدف إلى منح القوات الإسرائيلية حرية التصرف الفورية لمواجهة أي تهديد"، مشددا على أن حماية الجنود تأتي في مقدمة أولويات الجيش.

في السياق ذاته، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد، الإثنين، مجموعة من الفلسطينيين الذين اجتازوا "الخط الأصفر" واقتربوا من القوات العاملة في منطقة الشجاعية، مما "شكل تهديدا مباشرا لها".

ويشمل الخط الأصفر، كما رسمه الوسطاء، أكثر من نصف مساحة القطاع، أو 53 بالمئة منها، معظمها خارج مناطق تمركز السكان.

وفي الواقع، لا يسيطر الجيش الإسرائيلي على كل هذه المساحة بقوات برية، بل تتمركز العديد من قواته قرب الحدود مع إسرائيل.

وفي المراحل المستقبلية المحتملة لاتفاق وقف إطلاق النار، سيسحب الجيش الإسرائيلي قواته بشكل أكبر من القطاع.