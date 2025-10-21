العالم اليوم - نتنياهو ورئيس المخابرات المصرية يبحثان خطة ترامب بشأن غزة

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو ورئيس المخابرات المصرية يبحثان خطة ترامب بشأن غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 03:25 مساءً - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو وفريقه المهني التقوا رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد في مقر رئاسة الوزراء في القدس، حيث ناقش الجانبان المضي قدما في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والعلاقات الإسرائيلية-المصرية، وتعزيز السلام بين البلدين، إلى جانب قضايا إقليمية أخرى.

وأوضحت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رشاد سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين دخول المساعدات وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ مقترح ترامب.

وكانت مصر من بين الوسطاء الذين لعبوا دورا في التوصل إلى اتفاق، ينهي حرب غزة.

ويوم الثلاثاء، توجه رئيس المخابرات العامة المصرية إلى إسرائيل لعقد اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بشأن تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

واستضافت مدينة شرم الشيخ قبل أيام مؤتمراً دوليا للسلام حضره الرئيس ترامب، حيث طرح خلاله مقترحا لإنهاء الحرب.

ومن جانب آخر، تسعى مصر إلى استصدار قرار عاجل من مجلس الأمن الدولي لإنشاء قوة حفظ سلام في قطاع غزة، وفق ما صرح به وزير الخارجية بدر عبد العاطي.

وقال عبد العاطي، في مقابلة مع صحيفة "ذا ناشونال"، إن مهمة القوة ومجلس السلام المقترح يجب أن تكون دعم الفلسطينيين في إدارة شؤونهم بأنفسهم، مؤكداً أنه "لن يكون مقبولاً أن يدير الأجانب غزة". وأضاف أن مصر على أهبة الاستعداد للمشاركة بكل الأشكال الممكنة، ولكن ضمن معايير محددة سيتم توضيحها في قرار مجلس الأمن بتفويض واضح.