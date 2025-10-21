العالم اليوم - أوبن إيه آي تطلق محرك البحث "أطلس" لمنافسة غوغل

انتم الان تتابعون خبر أوبن إيه آي تطلق محرك البحث "أطلس" لمنافسة غوغل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 09:24 مساءً - أعلنت شركة "أوبن إيه آي" المطورة لبرنامج "تشات جي بي تي" الثلاثاء إطلاق محرك البحث "أطلس" المزود قدرات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي، في محاولة لمنافسة متصفح "كروم" التابع لـ"غوغل".

وقال الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" سام ألتمان خلال بث حي إن المنتج الجديد "متصفح إلكتروني يعمل بالذكاء الاصطناعي صنع بالاعتماد على تشات جي بي تي".

وتحاول "أوبن إيه آي" تعزيز موقعها التنافسي بمواجهة "غوغل" التي تسرع في المقابل خطواتها عبر تقوية قدرات الذكاء الاصطناعي في منصاتها المختلفة.

وفي يوليو الماضي، قالت أفادت رويترز بأن أوبن ايه آي تستعد لإطلاق متصفح ويب يعمل بالذكاء الاصطناعي، يتضمن وكيل الشركة الذكي المعروف باسم اوبريتر إيه آي. ومن المتوقع أن يمكن هذا الوكيل المستخدمين من تنفيذ مهام مثل حجز المطاعم تلقائيا، وملء النماذج، وإجراء مهام أخرى داخل المتصفح بشكل آلي.