العالم اليوم - الإمارات.. قرار بإعادة تشكيل مجلس الذكاء الاصطناعي

انتم الان تتابعون خبر الإمارات.. قرار بإعادة تشكيل مجلس الذكاء الاصطناعي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 أكتوبر 2025 06:24 مساءً - أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، قراراً بإعادة تشكيل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائباً للرئيس.

ويضمّ المجلس في عضويته كلاً من خلدون خليفة المبارك، أميناً عاماً للمجلس، والدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، وحميد عبيد أبو شبص، ومحمد حسن السويدي، وفيصل عبدالعزيز البناي، وأحمد تميم هشام الكتّاب، والسيد بنج زياو.

ويواصل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، منذ تأسيسه، مسيرته في تنظيم وتنفيذ وتطوير السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، إضافة إلى وضع خطط وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين، بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة، ويضمن مواكبة النمو المتسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

ويأتي ذلك انسجاماً مع استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025–2027، التي تهدف إلى بناء أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، عبر استثمارات استراتيجية تدعم التحول الحكومي وتطوير منظومته الرقمية.