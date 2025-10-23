نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن إصدار مجلة علمية بحثية نصف سنوية بعنوان "تعايش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية عن إصدار مجلة علمية بحثية نصف سنوية بعنوان “تعايش”، وذلك انطلاقًا من رسالة الوزارة في خدمة الدين والوطن، وإعلاء لشأن الفكر المستنير، يشارك في إعدادها الأئمة والواعظات، وتركّز في محتواها على قضايا التعايش والخطاب الديني الهادف المرتبط بمحاور عمل الوزارة.

للاطلاع على التفاصيل، يرجى زيارة الرابط التالي:

https://awkafonline.gov.eg/news/65/6966/إعلان-مهم