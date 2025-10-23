أخبار مصرية

الأوقاف تعلن إصدار مجلة علمية بحثية نصف سنوية بعنوان "تعايش"

أحمد جودة - القاهرة - أعلن القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية عن إصدار مجلة علمية بحثية نصف سنوية بعنوان “تعايش”، وذلك انطلاقًا من رسالة الوزارة  في خدمة الدين والوطن، وإعلاء لشأن الفكر المستنير، يشارك في إعدادها الأئمة والواعظات، وتركّز في محتواها على قضايا التعايش والخطاب الديني الهادف المرتبط بمحاور عمل الوزارة.

للاطلاع على التفاصيل، يرجى زيارة الرابط التالي:
https://awkafonline.gov.eg/news/65/6966/إعلان-مهم

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

