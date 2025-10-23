نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أساطير البريميرليج عن صلاح: أسوأ لاعب في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم أساطير الدوري الإنجليزي روي كين وإيان رايت وبول سكولز النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عقب مباراة فريقه أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء واصفين إياه بـ "المتفرج" و"أسوأ أفضل لاعب في العالم".

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء في قرار مفاجئ من المدرب الهولندي آرني سلوت الذي قرر عدم البدء بالهداف المصري عقب انتقادات حادة طالته إثر تراجع مستواه في الأسابيع الماضية.

وقال روي كين قائد وأسطورة مانشستر يونايتد السابق لمدونة "أوفرلاب" الصوتية: لا أحد يعلم ما هو سبب تراجع صلاح داخل الملعب، ولهذا من المفترض أن يكون استبعاده من القائمة الأساسية سهلًا.

ووافقه إيان رايت أسطورة أرسنال السابق الذي أضاف: لنكن صريحين، محمد صلاح لا يلعب بشكل جيد، وهذا بسبب أن ترنت ألكسندر أرنولد لم يعد موجودًا. أشاهد "مو" يبدو كالمتفرج أثناء المباريات، لماذا هو راكد إلى هذا الحد؟ لقد نسي طريقة لعبه تمامًا.

وأتبع: هناك مشكلة في صناعة الفرص لدى ليفربول، لكن نحن نتحدث عن محمد صلاح، لقد كانت تسديدته أمام مانشستر يونايتد غريبة للغاية، نعلم أنه يلعب بقدمه اليسرى لكن تلك الفرصة واضحة، إنها تحتاج التسديد بالقدم اليمنى.