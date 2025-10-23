نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستاد المحور: الزمالك يصطحب دونجا لرحلة الإمارات رغم قرار إيقافه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي جمال الغندور، من مصدر بنادي الزمالك أن نبيل عماد "دونجا" سيسافر مع بعثة الفريق خلال رحلة الإمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري رغم قرار إيقافه من اتحاد الكرة في النسخة الماضية.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن نادي الزمالك أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة للاستفسار منه حوّل العقوبة التي وقعت في السوبر الماضي٠

وأكد الغندور ان اتحاد الكرة تجاهل استفسار الزمالك بخصوص العقوبات الخاصة بالسوبر الماضي لافتا إلى أنه بناءا على ذلك سيصطحب نادي الزمالك اللاعب خلال رحلة الإمارات٠



واشار الغندور إلى ان نادي الزمالك لا يملك مستند خاص بعقوبة دونجا وإيقافه لمدة أربع مباريات في السوبر المصري.