نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو مروان البرغوثي؟ الأسير الذي تخشاه إسرائيل وتصفه بـ "مانديلا فلسطين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل ما تريد معرفته عن البرغوثي.. صوت الأسرى ورمز النضال الذي تخاف إسرائيل من عودته للساحة السياسية

في كل مرة يُطرح فيها صفقات لتبادل الأسرى بين الكيان الصهيوني وحركة حماس يظهر اسم قائد حركة " فتح " مروان البرغوثي للأفق كواحد من الاسم المهمة التي ترغب المقاومة الفلسطينية في إطلاق سراحها منذ سنوات طويلة.

وكان أخر محاولات المقاومة في إطلاق سراحه خلال صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاط شليط، وأيضًا خلال تبادل أسري هجمات السابع من أكتوبر، ولكن على الجانب الآخر كان يرفض الكيان المحتل طلبات المقاومة الفلسطينية.

ومع وجود صفقات لتبادل الأسرى مجددًا بين الطرفين في الوقت الحالي تواصل المقاومة الفلسطينية الإصرار على إطلاق سراح البرغوثي، ولكن تخشى إسرائيل الإفراج عنه لتفادي تكرار سيناريو يحيى السنوار مجددًا.

وفيما يلي نكشف لكم خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي.. صوت الأسرى ورمز النضال الذي تخاف إسرائيل من عودته للساحة السياسية.

من هو مروان البرغوثي؟

هو سياسي فلسطيني بارز وأحد أبرز قادة حركة فتح وأبرز الشخصيات الفلسطينية المعاصرة، ويُعتبر رمزًا للمقاومة الفلسطينية ولد في قرية كوبر بالقرب من رام الله في الضفة الغربية في 6 مارس 1959.

قضى البرغوثي جزءًا كبيرًا من حياته في السجون الإسرائيلية بسبب نشاطه السياسي والنضالي، حُكم عليه بالسجن لفترات طويلة، ويُلقب بـ "مانديلا فلسطين" وذلك نظرًا لتشابه تجربته مع نيلسون مانديلا في النضال ضد الظلم.

ويعد البرغوثي شخصية مؤثرة في المشهد السياسي الفلسطيني، ويسعى إلى تحقيق الوحدة الوطنية للدولة الفلسطينية والاستقلال بها.

لقب مانديلا فلسطين

ويُلقب مروان البرغوثي بـ "مانديلا فلسطين" نظرًا لتشابه تجربته مع نيلسون مانديلا، الزعيم الجنوب أفريقي الذي قاد النضال ضد نظام الفصل العنصري.

ومثل مانديلا، قضى البرغوثي سنوات طويلة في السجن بسبب مواقفه السياسية، وأصبح رمزًا للمقاومة والحرية في فلسطين.

النشاط السياسي

وكان البرغوثي عضوًا بارزًا في حركة فتح وشارك في العديد من النضالات السياسية والوطنية الفلسطينية.

تم اعتقاله عام 2002 من قبل السلطات الإسرائيلية، وحُكم عليه بالسجن خمس مرات بالسجن المؤبد بتهمة التخطيط لعمليات ضد أهداف إسرائيلية.

مواصلة النضال

وبالرغم من وجوده في السجن، ظل البرغوثي شخصية مؤثرة في المشهد السياسي الفلسطيني، وقد دعم الوحدة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية المختلفة.

مروان البرغوثي

رمز للمقاومة والحرية

يتمتع مروان البرغوثي بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين، ويُنظر إليه كقائد يمكن أن يلعب دورًا في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

ويرى العديد من الفلسطينيين فيه بأنه رمزًا للمقاومة والحرية، ويطالبون بإطلاق سراحه من السجن الإسرائيلي.

خوف إسرائيل من إطلاق سراحه

ويخشي الكيان الصهيوني من إطلاق سراح البرغوثي، حيث تَعتبر إسرائيل أن مروان البرغوثي يشكل تهديدًا كبيرًا لأمنها بسبب تاريخه النضالي ونشاطه السياسي، وتخشى من تأثيره المحتمل على الشارع الفلسطيني إذا تم إطلاق سراحه، مثلما حدث مع السنوار، لذلك تعمل إسرائيل على إبقائه في السجن لفترات طويلة.