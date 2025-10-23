العالم اليوم - بعد ترقب طويل.. ميسي يحسم قراره بشأن مستقبله مع إنتر ميامي

انتم الان تتابعون خبر بعد ترقب طويل.. ميسي يحسم قراره بشأن مستقبله مع إنتر ميامي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 أكتوبر 2025 07:20 مساءً - وافق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أخيرا على عقد جديد مع فريق إنتر ميامي، لينهي بذلك فترة طويلة من الترقب بشأنه مستقبله ويضمن بقائه مع الفريق المنافس ببطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، والذي يستعد للعب في ملعب جديد له.

وتم الإعلان عن تمديد التعاقد، الخميس، قبل يوم واحد من المباراة الافتتاحية لإنتر ميامي في الأدوار الإقصائية للمسابقة ضد ناشفيل، حيث يستضيف فريق ميسي، المصنف الثالث في المنطقة الشرقية، المباراة الأولى من تلك السلسلة المكونة من ثلاثة لقاءات مساء غد الجمعة بالتوقيت المحلي.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل بنود العقد الجديد بشكل فوري، رغم أن إنتر ميامي كان يسعى جاهدا لإبرام صفقة تمتد حتى عام 2027 أو 2028.

ولا شك أن مشاركة ميسي لموسمين أو ثلاثة مواسم إضافية ستعزز مبيعات تذاكر الملعب الذي يبنيه إنتر ميامي بالقرب من مطار ميامي الدولي، وقد دأب الفريق على بيع باقات التذاكر وحجز المقاعد في الملعب الجديد لأكثر من عام، مع افتراض بقاء اللاعب الفائز بكأس العالم الأخيرة عام 2022 مع النادي.

من جانبه، تحدث الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، الخميس، عن تجديد التعاقد مع ميسي، حيث قال: "للاستمتاع به ومشاهدته يستمتع بما يفعله، فهو يتمتع بروح تنافسية عالية، ويحاول أن يترجم ذلك إلى الفريق".

وأضاف: "أفضل طريقة لمساعدته هي محاولة القيام بالأمور الصحيحة. يتعين عليه أن يكون مرتاحا في الملعب. يشعر بالراحة عندما تسير الأمور على النحو الصحيح".