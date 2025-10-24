نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال افريقيا.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف مساء اليوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل في إطار منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد إياب دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا اليوم

باور ديناموز ضد فايبرز، الساعة 16:00 عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 17:00 بتوقيت الإمارات.

الهلال - البوليس الكيني؛ الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية، 20:00 الإمارات، على القناة الرسمية لنادي الهلال على يوتيوب.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.