موعد مباراة الأهلى أمام إيجل نوار البوروندى فى دورى أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة فريق إيجل نوار البورندي في المباراة المقرر لها مساء غد السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي خلال هذه المباراة لتقديم عرض جيد وتأكيد ضمان التأهل لدور المجموعات في البطولة القارية بعدما حقق فوزاً ثميناً بهدف نظيف خلال لقاء الذهاب الذي أُقيم السبت الماضي في بورندي.

موعد مباراة الأهلى أمام إيجل نوار البوروندى بدوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلى مع إيجل نوار هو الثامنة مساء غد السبت على استاد القاهرة الدولى فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.