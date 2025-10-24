تعرف على موعد مباراتى بيراميدز والتأمين الإثيوبى فى دورى أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - تقام مباراتا الذهاب والإياب بين بيراميدز ونظيره التأمين الإثيوبي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، بعد التنسيق الذي تم بين الناديين والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وجاء هذا القرار بعد رفض الاتحاد الأفريقي اعتماد ملعب النادي الإثيوبي في أديس أبابا لعدم مطابقته لمعايير إقامة مباريات البطولات القارية، ليتم الاتفاق على إقامة المباراتين في مصر.

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبى

وتقام مباراة الذهاب في السابعة مساء يوم الأحد 26 أكتوبر الجاري، بينما تُلعب مباراة الإياب في السابعة مساء الخميس 30 أكتوبر، على نفس الملعب بالقاهرة، لحسم الفريق المتأهل إلى دور المجموعات من البطولة القارية.

ويدخل بيراميدز، بطل أفريقيا، المواجهتين بطموح كبير لمواصلة مشواره نحو الحفاظ على اللقب، مستفيدًا من إقامة المباراتين على أرضه ووسط جماهيره، في حين يأمل التأمين الإثيوبي في تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له المنافسة على بطاقة التأهل.

نتيجة آخر مباراة لبيراميدز

كان بيراميدز حقق الفوز على فاركو بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، الماضى، على استاد الدفاع الجوى، في إطار الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل فيستون ماييلى هدف التقدم لبيراميدز فى شباك فاركو بعد تمريرة من محمد الشيبى فى الدقيقة 23، وسجل مصطفى فتحى الهدف الثاني فى الدقيقة 57 ويعد الهدف من طرائف وعجائب الكرة، حيث سدد مصطفى فتحى الكرة بضربة رأس فى ارتطمت فى الأرض ثم ارتفعت عن محمد شيكا حارس المرمى، لتمر من بين يديه وتسكن الشباك.