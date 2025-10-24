وزيرة التضامن تنظم زيارات للمقيمين بدور الرعاية إلى المتحف المصرى الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة مايا مرسى، عن تنظيم زيارات لأبنائنا وبناتنا المقيمين بدور الرعاية الاجتماعية، ولأهلنا من كبار السن بدور رعاية المسنين، إلى المتحف المصرى الكبير عقب افتتاحه، فى إطار حرص الوزارة على الجمع بين الرعاية الإنسانية والتنمية الثقافية، وتعزيز الانتماء والاعتزاز بالحضارة المصرية لدى مختلف الأجيال.

وقالت الدكتورة مايا مرسي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الجمعة، إن هذه الزيارات تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري، وتنمية الوعي بالحضارة المصرية العريقة، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية، مؤكدة أن تمكين الأبناء وكبار السن من الاستمتاع بهذه التجارب الثقافية هو حق أصيل لهم في إطار سعي الدولة لضمان تكافؤ الفرص والدمج المجتمعي.

وأضافت أن الزيارات ستنظم بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإتاحة الفرصة لأبنائنا وأهلنا من كبار السن للاستمتاع بتجربة ثقافية وإنسانية فريدة داخل أحد أهم الصروح الحضارية في العالم، والتعرف على كنوز مصر الأثرية وما تمثله من رموز للهوية الوطنية.

وأعربت الوزيرة عن أملها في أن يعيش أبناؤنا وأهلنا خلال هذه الزيارات لحظات من الفخر والاعتزاز بما صنعه الأجداد، وأن يشعروا بنفس المشاعر التي تنتاب كل مصري يقف أمام عظمة تاريخه، ليخرجوا من الزيارة بإحساس أعمق بالانتماء لوطنهم وبقيمة ما ورثوه من حضارة وإنجاز.

وأكدت أن المتحف المصري الكبير يمثل أحد أهم الصروح الحضارية على مستوى العالم، ويجسد ما وصلت إليه الدولة المصرية من تقدم في مجالات التنمية والبناء، مشيرة إلى أن إشراك الأبناء والمسنين في هذه الزيارات يأتي انطلاقًا من رؤية الدولة للاستثمار في الإنسان كأولوية وطنية ومحور أساسي للتنمية المستدامة.