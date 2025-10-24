نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب ينفي... ومسؤول أمريكي يُكذّبه: قاذفات "بي-1" تحلّق فوق فنزويلا! في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير عن تحليق قاذفات أمريكية طراز "بي-1 لانسر" قرب سواحل فنزويلا ووصفها بغير الدقيقة، بينما أكد مسؤول أن هذه الرحلة التدريبية قد جرت فعليًا.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن زوجًا من القاذفات الاستراتيجية الأسرع من الصوت نفّذ، يوم الخميس، تحليقًا تدريبيًّا وصل حتى محيط الساحل الفنزويلي، في إطار مناورة لمحاكاة هجوم جوي. وتأتي هذه المهمة بعد أكثر من أسبوع بقليل من رحلة مماثلة نفّذتها قاذفات أمريكية أخرى في المنطقة ذاتها.

وقال ترامب ردًا على الأنباء: "هذا ليس دقيقًا، هذه تقارير خاطئة. لكننا لسنا سعداء فيما يتعلق بفنزويلا لأسباب كثيرة، والمخدرات أحد هذه الأسباب."

وأضاف أن فنزويلا "ستشهد قريبًا عملًا على الأرض"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويأتي هذا النشاط الجوي في سياق تعزيز غير معتاد للوجود العسكري الأمريكي في البحر الكاريبي والمياه المقابلة لساحل فنزويلا، ما أثار تكهنات حول نية إدارة ترامب آنذاك الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تتهمه واشنطن بصلات بالإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات.

ومنذ أوائل سبتمبر، يشن الجيش الأمريكي سلسلة غارات تستهدف سفنا في المياه قبالة فنزويلا، يدّعي ترامب أنها تُستخدم لتهريب المخدرات.

وبحسب بيانات تتبع الطيران، أقلعت القاذفتان من قاعدة دايس الجوية في تكساس، وحلّقتا عبر منطقة الكاريبي حتى وصلتا إلى محيط الساحل الفنزويلي.

وأكّد مسؤول أمريكي — تحدث شريطة عدم الكشف هويته نظرًا لحساسية العمليات العسكرية — أن الرحلة كانت جزءًا من تدريبات روتينية لقاذفات "بي-1" في منطقة الكاريبي.

يُذكر أن قاذفة "بي-1 لانسر" تعدّ من أقوى الطائرات القاذفة في ترسانة القوات الجوية الأمريكية، إذ يمكنها حمل كمٍّ من القنابل يفوق أي طائرة أخرى في الأسطول