العالم اليوم - قبرص.. ساحة "صراع نفوذ" جديدة بين إسرائيل وتركيا

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 أكتوبر 2025 11:32 مساءً - في ظل تصاعد التوترات الإقليمية شرق البحر المتوسط، تبرز قبرص كساحة جديدة للصراع الجيوسياسي بين تركيا وإسرائيل، وسط مشهد تتداخل فيه المصالح الأمنية والاقتصادية والسياسية.

وبينما كانت الجزيرة القبرصية تاريخيا ساحة خلاف تركي – يوناني، أصبحت اليوم، بحسب مراقبين، نقطة ارتكاز إسرائيلية تهدف إلى محاصرة النفوذ التركي، وتعزيز الحضور الإسرائيلي في شرق المتوسط.

عسكرة قبرص وتحالفات جديدة

يرى محللون أن التعاون الإسرائيلي – القبرصي تجاوز الأطر الاقتصادية إلى مستويات عسكرية وأمنية متقدمة. فقد نشرت إسرائيل، وفقا لتقارير إعلامية، منظومات دفاع جوي من طراز "باراك إم إكس" يصل مداها إلى نحو 400 كيلومتر، إضافة إلى قواعد مراقبة متقدمة ومنشآت استخباراتية.

يقول مهند حافظ أوغلو في حديثه لبرنامج التاسعة على قناة "دوت الخليج": "الآن قبرص بشكل أساسي نقطة ارتكاز إسرائيلية للضغط على تركيا، ونشر الكثير من الأنظمة الدفاعية فضلا عن الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية في قبرص يجعلنا نقول إننا أمام مرحلة مختلفة".

ويضيف أن هذا التحرك الإسرائيلي يهدف إلى توسيع الجبهات ضد أنقرة، بعدما أدركت تل أبيب أن تركيا "هي الرقم الصعب ودولة لا يمكن تجاوزها"، على حد وصفه.

تطويق النفوذ التركي

يقول مراقبون إن إسرائيل تعتبر أن تركيا تمثل التهديد الإقليمي الوحيد القادر على منافسة مشروعها في شرق المتوسط. فبينما تراجعت قدرات دول أخرى مثل سوريا ولبنان، برزت أنقرة كقوة بحرية ودبلوماسية فاعلة، تمتلك شبكة تحالفات متنامية مع دول عربية وإسلامية.

وفي هذا السياق، أوضح أوغلو أن "إسرائيل تحاول أن تضغط على تركيا لإحراز أكثر من هدف في المرمى التركي… الهدف الأول تقليص النفوذ التركي في الشرق الأوسط، والثاني التشويش الأمني وإرسال رسائل مباشرة من خلال قبرص".

وأشار إلى أن "نتائج الانتخابات في شمال قبرص، والتي فاز بها المرشح توفان إرهورمان، شكلت ضربة دبلوماسية لأردوغان، وسط اتهامات بتدخلات إسرائيلية غير مباشرة لصالح المعارضة".

كما أبرز: "إسرائيل ترفض الوجود التركي في غزة برا، وكذلك في البحر من خلال قبرص اليونانية التي أصبحت عبارة عن نقطة ارتكاز بل وأشبه بمنطقة محتلة على المستوى الأمني والعسكري لتنطلق منها ضد تركيا".

التوازنات الجديدة في شرق المتوسط

يؤكد الدكتور أوغلو أن التغيرات الأخيرة في المنطقة تؤشر إلى تشكل شرق أوسط جديد، تتداخل فيه ملفات الطاقة والأمن والتحالفات السياسية، موضحا "نحن أمام شرق أوسط جديد ملامحه تتبلور وتتجه نحو الوضوح أكثر فأكثر، وعلى رأس هذا الشرق الأوسط الجديد ملفان أساسيان: الطاقة في شرق المتوسط، وترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا".

ويضيف أن التحالف الإسرائيلي مع قبرص واليونان يأتي في سياق "محاولات لاحتواء تركيا من الشرق والغرب، عبر تطويقها استراتيجيًا".