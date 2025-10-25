نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة توجه حاملة الطائرات "جيرالد فورد" لمكافحة تجارة بالمخدرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الحرب الأمريكية أن وزير الحرب بيت هيغسيث أمر بإرسال حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى القيادة الجنوبية في أمريكا الوسطى والجنوبية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

وجاء في البيان: "لدعم توجيهات الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) بالقضاء على المنظمات الإجرامية العابرة للحدود ومكافحة المخدرات الإرهابية لحماية الولايات المتحدة، وجه وزير الحرب المجموعة الضاربة الحاملة جيرالد فورد وجناح الطائرات إلى منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية للولايات المتحدة".

وأوضح البيان أن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية، التي تغطي أمريكا الوسطى والجنوبية، سيعزز قدرة الولايات المتحدة على مكافحة تجارة المخدرات.

في الأسابيع الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة قواتها المسلحة بشكل متكرر لتدمير زوارق في البحر الكاريبي يُزعم أنها كانت تنقل المخدرات.

وقال رئيس كولومبيا غوستافو بيترو تعليقا على تدمير القوات المسلحة الأمريكية لإحدى هذه السفن في 16 سبتمبر إن الأمريكيين ارتكبوا جريمة قتل وانتهكوا سيادة كولومبيا بمهاجمتهم قارب الصيد في مياهها.

وردا على تصريح غوستافو أعلن ترامب عن وقف أي مدفوعات أو إعانات من الولايات المتحدة إلى كولومبيا، وطالب بيترو بوقف إنتاج المخدرات في البلاد على الفور، وإلا فإن الولايات المتحدة "ستفعل ذلك بدلا منه".

بدوره، نفى الزعيم الكولومبي الاتهامات التي وجهها الرئيس الأمريكي زاعمًا تورطه في تجارة المخدرات.