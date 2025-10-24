العالم اليوم - مصدر فلسطيني: تشكيل حكومة تكنوقراط قرار يعود للرئيس عباس

انتم الان تتابعون خبر مصدر فلسطيني: تشكيل حكومة تكنوقراط قرار يعود للرئيس عباس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 أكتوبر 2025 11:32 مساءً - أكد مصدر فلسطيني لـ"دوت الخليج" أن حركة فتح لم تحضر اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي عقدت الجمعة في القاهرة، مشيرا إلى أنها غير ملزمة بأي من مخرجات هذه الاجتماعات.

وأضاف المصدر أن أي اتفاق بين فتح وحماس لعقد لقاءات مباشرة غير مطروح حاليا، موضحا أنه لا توجد لقاءات مرتقبة بين الحركتين أو مع باقي الفصائل في المدى المنظور.

وشدد المصدر على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وضع شروطا واضحة لأي حوار مع حماس، أبرزها الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، إلى جانب القبول بحل الدولتين كأساس لإنهاء الصراع، والالتزام بمبدأ السلاح الواحد والنظام الواحد والقانون الواحد.

كما أوضح أن تشكيل حكومة التكنوقراط قرار يعود للرئيس عباس، على أن تتولى هذه الحكومة إدارة شؤون الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مع التمسك بخيار المقاومة الشعبية السلمية.

وكانت الفصائل الفلسطينية أصدرت، الجمعة، بيانا مشتركا تناول أبرز مخرجات الاجتماعات، التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة.