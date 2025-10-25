نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- البيت الأبيض يضغط لإلغاء عقوبات "قيصر" على سوريا بالكامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير أمريكية أن البيت الأبيض يضغط بقوة على الكونجرس لإلغاء العقوبات المتبقية المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر لحماية المدنيين"، وهي العقوبات التي تُعد الأكثر صرامة وعزلت دمشق عن النظام المالي العالمي منذ سنوات.

ووفقًا لما نشره موقع «المونيتور»، فقد ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معظم العقوبات السابقة عبر أوامر تنفيذية، بينما لا تزال العقوبات الأساسية المرتبطة بـ "قانون قيصر" سارية، وتتطلب تصويتًا من الكونجرس لإلغائها رسميًا.

توافق نادر بين الحزبين على الإلغاء



ونقل الموقع عن مسؤول كبير في الكونجرس قوله إن ممثلين عن البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة أوضحوا أن الموقف الرسمي للإدارة هو الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر.

كما كشف مصدر آخر أن المبعوث الأمريكي توم باراك أجرى اتصالات مكثفة مع كبار المشرعين الجمهوريين خلال الأسابيع الماضية لدفعهم إلى دعم هذا التوجه.

وأشار التقرير إلى أن جهود الإلغاء حظيت بدعم غير متوقع من مشرعين من الحزبين، من بينهم السيناتور جين شاهين (ديمقراطية – نيوهامبشر) والنائب جو ويلسون (جمهوري – ساوث كارولينا)، اللذان يقودان المساعي التشريعية لإنهاء العقوبات.

معارضة من جماعات مؤيدة لإسرائيل

ورغم الزخم السياسي نحو الإلغاء، تواجه هذه الخطوة معارضة من بعض المنظمات المؤيدة لإسرائيل في واشنطن، التي تعتبر أن رفع العقوبات قد يعزز موقف النظام السوري الذي ترى فيه تهديدًا محتملًا لإسرائيل وللأقليات مثل العلويين والدروز.

وكشفت المصادر أن مسؤولين إسرائيليين كبارًا، من بينهم رون ديرمر، المساعد المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شاركوا في التواصل مع مشرعين أمريكيين لحثهم على إبقاء العقوبات.