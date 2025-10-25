العالم اليوم - ترامب: كوريا الشمالية "قوة نووية نوعا ما"

انتم الان تتابعون خبر ترامب: كوريا الشمالية "قوة نووية نوعا ما" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 أكتوبر 2025 10:24 صباحاً - بعد وقت قصير على إعلانه أنه منفتح على لقاء الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون وعلاقته الجيدة به، اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن كوريا الشمالية "قوة نووية نوعا ما".

وعندما سُئل على متن طائرة الرئاسة الأميركية عما إذا كان منفتحًا على طلب كوريا الشمالية الاعتراف بها كدولة نووية كشرط مسبق للحوار مع واشنطن، أجاب ترامب: "حسنا، أعتقد أنها قوة نووية نوعا ما".

وأضاف "وعندما تقول إنه يجب الاعتراف بها كقوة نووية، حسنا، لديهم الكثير من الأسلحة النووية، سأقول ذلك".

وكان ترامب أعرب، الجمعة، قبيل مغادرته واشنطن إلى كوريا الجنوبية في مستهل رحلة آسيوية هي الأولى له منذ عودته إلى السلطة، عن رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي.

وقال ترامب للصحفيين، في البيت الأبيض ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء مع رئيس كوريا الشمالية "أود ذلك، فهو يعلم أننا متوجهون إلى هناك"، مشيرا إلى أنه منفتح تماما على لقاء الرئيس كيم جونغ أون، مشددا "منفتح 100%" على اللقاء.

وأضاف الرئيس الأميركي أنه "يتفق" مع الزعيم الكوري الشمالي الذي التقاه آخر مرة عام 2019.

وحول طبيعة علاقته بالرئيس كيم جونغ أون، وأوضح ترامب: "علاقتي بزعيم كوريا الشمالية جيدة جدا".