3 شهداء في غارات إسرائيلية على لبنان

3 شهداء في غارات إسرائيلية على لبناناستشهد ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون، اليوم، جراء غارات إسرائيلية منفصلة استهدفت جنوب لبنان وشرقه، في تصعيد جديد للأعمال العسكرية التي تشهدها المناطق الجنوبية بالخصوص على وقع الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة الناقورة، قضاء صور، أدت إلى سقوط شهيد".

وفي بيان آخر، أفادت الوزارة بأن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة النبي شيت، قضاء بعلبك"، في شرق لبنان، "أدت إلى سقوط شهيد".

كما أعلنت وزارة الصحة عن إصابة لبناني بجروح إثر انفجار مخلفات الحرب في بلدة عيترون، قضاء بنت جبيل.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن طائرة مسيّرة لجيش الاحتلال الإسرائيلية شنت ضربة على الحفير الفوقا المجاورة لبلدة بوداي غرب بعلبك، ما أدى إلى سقوط شهيد وإصابة آخرين بجروح.

وأمس السبت، سقط شهيدان لبنانيان جراء غارتين استهدفت إحداهما دراجة نارية في بلدة القليلة جنوبي البلاد، فيما أصابت الأخرى سيارة في بلدة حاروف بقضاء النبطية.