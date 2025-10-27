تحطم طائرتين أمريكيتين في بحر الصين
أعلنت البحرية الأمريكية في المحيط الهادي أن مروحية وطائرة مقاتلة تحطمتا خلال عمليات روتينية منفصلة فوق بحر الصين الجنوبي، وتم إنقاذ جميع أفراد الطاقم بسلام.
وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، بدأت البحرية الأمريكية تحقيقا في أسباب الحادثين اللذين وقعا فوق ما اعتبرته مياه استراتيجية.
وأفادت البحرية الأمريكية بأن مروحية سقطت "أثناء قيامها بعمليات روتينية من حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز"، وأن فرق البحث والإنقاذ أنقذت ثلاثة من أفراد الطاقم.
وأضافت أنه بعد حوالي 30 دقيقة، تحطمت مقاتلة من طراز سوبر هورنت أثناء قيامها بعمليات روتينية من قاعدة نيميتز.
وأشارت البحرية الأمريكية إلى أن فردي الطاقم قفزا بالمظلة وتم انتشالهما بسلام.
