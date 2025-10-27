نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس السيادة السوداني: سنقتص لأهلنا الذين أصابهم الظلم في الفاشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن الجيش "سيقتص لأهلنا الذين أصابهم الظلم في الفاشر"، مؤكدًا أن قوات الجيش "قادرة على تحقيق النصر وقلب الطاولة واستعادة الأراضي".

وشدد البرهان في خطاب متلفز على أن "الشعب السوداني وقواتنا المسلحة سينتصران. ونحن عازمون على تطهير البلاد من المرتزقة".

وأضاف أن "قيادة الجيش في الفاشر قررت مغادرة المدينة لما تعرضت له من تدمير وقتل ممنهج للمدنيين".

وتابع "نجدد عهدنا مع الشعب السوداني أن القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة قادرة على أن تسترد كل شبر من أرض الوطن".

وجاء خطاب البرهان في ظل سيطرة قوات الدعم السريع أمس الأحد على مدينة الفاشر وانسحاب قوات الجيش السوداني منها بعد معارك طويلة وضارية، تخللها حصار خانق وإغلاق تام للمنافذ الإنسانية، مما دفع الجيش للانسحاب من مواقع رئيسية لأسباب وصفها مصدر عسكري في تصريحات صحفية بأنها "تكتيكية"، غير أن محللين يرون في هذا التطور نقطة تحول تعيد رسم حدود النفوذ في الإقليم المضطرب.

وترتبط أهمية مدينة الفاشر عسكريا وإستراتيجيا بكونها العاصمة التاريخية لدارفور، وهي آخر مركز رئيسي للجيش السوداني في الإقليم، فضلا عن قربها من شمال السودان وتمثل قاعدة انطلاق لأي جهود لاستعادة السيطرة على المناطق الأخرى.