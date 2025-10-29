نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيسكوف: ترامب يظهر التزاما صادقا بالسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُظهر التزاما صادقا بأفكار السلام.

وقال بيسكوف للصحفيين: "الرئيس الأمريكي يُظهر التزامًا صادقًا بأفكار السلام".

وسبق أن أشار بيسكوف إلى أن رئيسي روسيا والولايات المتحدة فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يدركان عبثية رفض الحوار، ويجمعهما الاستعداد لحل القضايا المعقدة عبر المناقشات.

وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة "بوينت": "قبل كل شيء، كل منهما يدافع عن مصالح بلده. وما يجمعهما هو أن كلاهما يدرك عبثية رفض الحوار. ويجمعهما الاستعداد لحل أصعب القضايا عبر المناقشات"، وأضاف أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كانت تفتقر بدقة إلى هذا الأمر