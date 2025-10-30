في يوم ميلادها.. تعرف على أبرز المحطات في حياة الفنانة ديانا كرزون

القاهرة - محمد ابراهيم - ولد اليوم الموافق 30 اكتوبر الفنانه الاردنيه ديانا ولا هذا السبب يعرض لكم دوت الخليج الفني ابرز المحطات في حياه الفنانه ديانا كرزون..

و ولدت في الكويت نشأت وتربت في الأردن وسط عائلة فنية لأب موسيقيّ وعضو في نقابة الفنانين بالأردن، وأم سورية كردية إنفصلا لاحقا، هي الأخت الكبرى لثلاثة أشقاء زين، هيا، داوود،، حصلت على دبلوم إدارة علوم طيران من جامعة عمان الأهلية أشيع خبر خطوبتها من الإعلامي اللبناني الراحل مازن دياب عام 2008 لكنها وضحت بأنها مجرد صداقة أعلنت خطوبتها في 24 فبراير 2020 من الإعلامي الأردني معاذ العمري. وفي الرابع عشر من سبتمبر 2020 أعلنت زواجها منه رسميًا في يونيو 2021 رزقت بابنتها الأولى «سلمى» في يونيو 2023 رزقت بابنها الثاني “راشد”.

بدأت الغناء في سن السادسة حيث كانت تؤدّي الأغاني الوطنية في الحفلات المدرسية، شاركت في عدد من المهرجانات الوطنية بالأردن وخارجها، وكانت أول أغانيها “يا أيها الملك” للملك عبد الله الثاني بن الحسين. شاركت في مهرجان الأغنية الأردنية لموسمين متتالين حيث قدمت أغنيتين احدهمها رسالة فنان.

و شاركت في برناج سوبر ستار في سوريا خلال المرحلة الأولى لتنتقل بعدها للمراحل النهائية في 18 آب 2003 فازت بالمركز الأول وحصدت لقب سوبر ستار العرب ولم تقف في مرحلة الخطر، حازت على أعلى نسبة تصويت 52 بالمئة وتفوقها على منافستها السورية رويدا عطية التي حصلت على 48 بالمئة من التصويت في 13 ديسمبر 2003 مثّلت العالم العربي في مسابقة وورلد آيدول World Idol التي جرت للمرة الأولى في نهاية عام 2003 بعدما قررت شركتا تي في 19 وفيمانتيل ميديا جمع بعض الفائزين في هذا البرنامج في مسابقة عالمية تحت اسم «وورلد آيدول» أو «سوبر ستار العالم» من أحد عشر بلدًا وقد غنّت أغنية «أنساني ما بنساك»

ابرز الجوائز التي حصلت عليها

2003: لقب أفضل مطربة في الأردن عن أغنية “إنساني ما بنساك” الأردن

2006: جائزة الموسيقى كأفضل مطربة عربية مصر

2003: لقب أفضل مطربة في الأردن عن أغنية “إنساني ما بنساك” الأردن

2013: أفضل مطربة أردنية في مهرجان جوائز تايكي الأردن

2018: تكريم من مجلة "Living well" في حفلها السنوي لتكريم الشخصيات المؤثرة الأردن