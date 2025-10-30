العالم اليوم - ماذا قال عالم المصريات الياباني عن المتحف الكبير؟

انتم الان تتابعون خبر ماذا قال عالم المصريات الياباني عن المتحف الكبير؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 أكتوبر 2025 03:28 مساءً - أعرب عالم المصريات الياباني البارز ساكوجي يوشيمورا، عن سعادته بدعوته لافتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر السبت، واصفا الحدث بأنه "علامة فارقة ذات أهمية عظيمة للبشرية جمعاء".

وخطفت بطاقة دعوة افتتاح المتحف الأنظار حول العالم، بعدما شاركها يوشيمورا مع متابعيه على منصة "إكس"، إذ جاءت في تابوت ذهبي صغير يحمل لمسات فرعونية دقيقة.

وفي حديث خاص لموقع "دوت الخليج"، أبدى عالم المصريات الياباني سعادته الكبيرة بدعوته لحضور افتتاح المتحف الكبير وبالطريقة التي وصلت بها الدعوة، مضيفا: "أشعر بسعادة كبيرة وارتياح بالغ الآن لأن افتتاح المتحف المصري الكبير سيقام أخيرا بعدما تأجل مرات عدة. كنت أشعر بالقلق حول موعده الفعلي".

وبشأن رأيه في هذا المشروع الضخم باعتباره أحد أبرز علماء المصريات حول العالم، قال يوشيمورا: "بوصفي عالم آثار مصريات يابانيا، أشعر بفخر بالغ وإعجاب عميق لأن مشروعا بهذا الحجم والروعة، مثل المتحف المصري الكبير، قد تحقق بفضل الدعم المالي والتعاون الذي قدمته بلادي".

ومضى قائلا إنه "رغم أن هذا التعاون تم في إطار قرض بالين الياباني، فإنني كنت أتمنى شخصيا لو أنه تم في صورة منحة مجانية خالصة".

وشدد يوشيمورا على أن المتاحف "مؤسسات لا غنى عنها لمساعدة شعوب العالم على التعرف إلى التاريخ"، معتبرا أن "إتمام بناء متحف يجسد ثقافة وفنون وإنجازات مصر القديمة يمثل علامة فارقة ذات أهمية عظيمة للبشرية جمعاء، وأعتقد أن دراسة التاريخ الإنساني عبر المتاحف قادرة على جعل مجتمعاتنا أكثر وعيا وتقدما".

وأشار العالم الياباني إلى أن بعض القطع الأثرية التي اكتشفت من خلال حفرياتايه الخاصة ستعرض ضمن مقتنيات المتحف بالتزامن مع افتتاحه، مضيفا: "يسعدني حقا أن يتمكن الناس في مصر والعالم من مشاهدة ثمار عملنا وجهودنا البحثية".

تجهيزات ضخمة

ومن المتوقع أن يحضر يوشيمورا حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على رأس وفد ياباني رفيع المستوى، يضم ممثلين عن وكالة التعاون الدولي اليابانية، التي شاركت بفاعلية في تمويل عدد من المشروعات الخاصة بالمتحف.

ويعد يوشيمورا، البالغ من العمر 80 عاما، أحد أبرز رموز علم المصريات في العالم، إذ بدأ رحلته مع الآثار المصرية عام 1966 أثناء دراسته في جامعة واسيدا، ليصبح لاحقا أول عالم آثار ياباني يقود بعثة تنقيب في مصر خلال ستينيات القرن الماضي.

وقاد يوشيمورا سلسلة من المشاريع الكبرى، من أبرزها مشروع استخراج وترميم قارب خوفو الثاني الذي تم اكتشافه عام 1987، ويعرض حاليا في المتحف المصري الكبير كأحد رموز التعاون المصري الياباني المثمر، بتمويل ودعم من وكالة التعاون الدولي اليابانية.

ووصف عالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس نظيره الياباني بأنه "أسطورة بقلب ينبض بحب مصر"، مؤكدا أن اكتشافاته وأبحاثه في منطقة الأهرامات أسهمت بشكل كبير في تعميق فهم العالم لحضارة الفراعنة.

ومع افتتاح المتحف رسميا، السبت، وفتح أبوابه للجمهور في الرابع من نوفمبر المقبل، تستعد القاهرة لتقديم تجربة ثقافية غير مسبوقة تجمع بين التاريخ والفن المعماري الحديث، وترسخ مكانة مصر كوجهة عالمية للثقافة والابتكار.