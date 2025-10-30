نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الإريتري أسياس أفورقي تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الإريتري أسياس أفورقي تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والسيد عثمان صالح محمد وزير الخارجية الإريتري.

تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وإريتريا

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس رحّب بالرئيس أفورقي، مشيدًا بمشاركته في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير، ومؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمعها بإريتريا، وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر مستمرة في دعم جهود الرئيس أفورقي لدفع مسيرة التنمية الوطنية في إريتريا، مشيرًا إلى ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التاريخية التي قام بها السيد الرئيس إلى العاصمة الإريترية أسمرة في أكتوبر 2024.

توافق مصري إريتري حول القضايا الإقليمية

أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد تبادلًا معمقًا للرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكد الرئيس السيسي التزام مصر الثابت بدعم سيادة إريتريا وسلامة أراضيها، فيما أعرب الرئيس أفورقي عن تقديره الكبير للدور المصري في ترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية في القرن الإفريقي وشرق إفريقيا، مرحبًا بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتنسيق الثنائي في القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تأكيد دعم وحدة السودان ورفض الكيانات الموازية

تناول الرئيسان تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكدا توافق الرؤى بين البلدين بشأن سبل إنهاء الحرب هناك، وشددا على ضرورة دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة السودانية، ورفض أي محاولات لإنشاء كيانات موازية.

وفي هذا السياق، أشار الرئيس السيسي إلى الجهود المصرية ضمن الآلية الرباعية الهادفة لإنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني، مؤكدًا التزام مصر بوحدة السودان وسلامة أراضيه والحفاظ على سيادته الوطنية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

التنسيق المشترك بشأن الأوضاع في الصومال

بحث الجانبان أيضًا مستجدات الأوضاع في الصومال، وأكدا التزام البلدين بالبيان الثلاثي المشترك الصادر عن قمة أسمرة في أكتوبر 2024، التي جمعت قادة مصر وإريتريا والصومال.

وأكد الرئيسان أهمية احترام مبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها سيادة واستقلال ووحدة أراضي الصومال وكافة دول المنطقة، مع تعزيز التعاون لتحقيق الاستقرار الإقليمي ودعم قدرات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

تعاون مصري إريتري لضمان أمن البحر الأحمر

كما تناول اللقاء أمن البحر الأحمر، حيث شدد الرئيس السيسي على أهمية التنسيق المصري الإريتري لضمان عدم التأثير على الملاحة في هذا المجرى الملاحي الحيوي.

وأكد سيادته ضرورة تعزيز التعاون مع الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعزز دور البحر الأحمر كممر تجاري دولي آمن.